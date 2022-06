Slimme apparatuur van Limburgs bedrijf doet energiekost in sociale woningen met een vijfde dalen

De Vlaamse overheid is in 2019 gestart met een proefproject om in 200 sociale woningen slimme technologie te plaatsen. En dat is technologie van het Genkse bedrijf ThermoVault. Het gaat om meetapparatuur voor elektrische boilers, accumulatieverwarming en warmtepompen. Sandro Iacovella: "Het apparaat gaat meten wat het verbruik van het toestel is en gaat dan volautomatisch net voldoende en net op tijd verwarmen. Op die manier worden nutteloze stralingsverliezen gereduceerd, en gaat de elektriciteitsfactuur met 15 tot 20 procent dalen."