Speeltuin aan zwembad De Meerminnen in Beveren verdwijnt niet, maar wordt wel kleiner

Momenteel is de speeltuin aan het zwembad De Meerminnen in Beveren gesloten. Dat komt omdat er vlakbij padelterreinen worden aangelegd. Verschillende ongeruste inwoners dachten dat de speeltuin daardoor definitief zou verdwijnen. Maar dat is niet het geval, benadrukt schepen Katrien Claus (CD&V) : "Het klopt dat er de laatste dagen commotie heerst omtrent de speeltuin. Die is begrijpelijk omdat de speeltuin tijdelijk gesloten werd voor de aanleg van de padelterreinen. Het moge duidelijk zijn dat deze sluiting maar tijdelijk is. De speeltuin, die zelfs contractueel verankerd werd, zal volgende week, aan het begin van de grote vakantie, weer openen."