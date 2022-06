In de Schönfeld Gallery in Ukkel heeft Caroline Pauwels een zomertentoonstelling samengesteld: "Summertime, and the living is easy". Tot voor kort was ze rector van de VUB, maar die functie moest ze neerleggen omdat ze ziek is. In bovenstaande reportage leidt ze onze ploeg rond op de expo en reflecteert ze over wat de zomer voor haar betekent.