BEKIJK - Stijn Meuris op TW Classic: “Mensen hebben er echt behoefte aan, maar misschien zijn er nu festivals te veel”

De festivalwei van Werchter loopt vandaag vol voor TW Classic. Het is na Werchter Boutique van vorige week dit jaar al het tweede festival op de wei. Hoofdact is Nick Cave & The Bad Seeds. "Is heel deze dag niet een voorprogramma van Nick Cave?" Daarover maakte Stijn Meuris, de zanger van Noordkaap, zich vooraf zorgen. "Dat is helemaal niet gebleken", zei Meuris na zijn optreden. "Het publiek heeft goesting, ze zijn er."