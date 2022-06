Twee slachtoffers naar ziekenhuis na zwaar verkeersongeval in Putte

Rond 6.30 uur vanmorgen is er een zwaar verkeersongeval gebeurd op de Mechelbaan (N15) in Putte. Een wagen was onderweg naar Mechelen en botste in een flauwe bocht op een boom aan de andere kant van de weg. De bestuurder is vermoedelijk in slaap gevallen. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval.

De brandweer knipte de deuren uit het voertuigen om de bestuurder te bevrijden. De passagier zat niet gekneld. Beide slachtoffers waren bij bewustzijn en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De klap was groot. Een wiel brak van de auto af en de stam van de boom splitste in twee delen. De brandweer heeft de boom met een kettingzaag omgelegd. De N15 was versperd in de richting van Mechelen.