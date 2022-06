Zaffelare viert 800-jarig bestaan met ridders, jonkvrouwen en ... Napoleon.

Zaffelare bij Lochristi bestaat 800 jaar en dat wordt dit weekend gevierd met een groot historisch spektakel. Meer dan 800 acteurs en figuranten van Historia Mundi doen eraan mee. Het is de bedoeling is om de geschiedenis van Zaffelare te laten herleven. Daarom slaan honderden historische figuren letterlijk hun tenten op in het Provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. "We beelden eigenlijk de wereldgeschiedenis uit", vertelt organisator Luc Vincent. "Maar de rode draad is de geschiedenis van Zaffelare. Ik beeld zelf de periode van de 14de-15de eeuw uit."