Zele fietst met werkzoekenden langs bedrijven met openstaande vacatures

Het is voor bedrijven niet altijd gemakkelijk om voldoende nieuwe medewerkers te vinden. En mensen willen ook steeds vaker dicht bij huis werken. Daarom organiseerde het gemeentebestuur van Zele vandaag een speciale fietstocht met werkzoekenden. Ze fietsten langs verschillende bedrijven die nog vacatures hebben openstaan.

Voor de fietstocht werkte Zele samen met de VDAB en VOKA. Een tiental werkzoekenden fietste mee. Al fietsend konden ze de openstaande jobs in de buurt verkennen. Arnout was 1 van de deelnemers. Hij is alvast enthousiast over het initiatief. "Het is een leuke manier om in contact te komen met bedrijven waar ik anders misschien niet binnen raak. En wie weet komt er wel een job uit voort. Ik zou graag dicht bij huis werken. Dat is toch veel gemakkelijker."

In totaal zette een 10-tal bedrijven de deuren open voor de fietsende werkzoekenden.