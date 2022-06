298 zwemmers verbreken wereldrecord “bommetje” in Gent door tegelijk in zwembad te plonzen

Met de stunt wil het zwembad zijn 10-jarig bestaan vieren. Op een letterlijk spetterende manier dus. In het olympisch sportbad verzamelden 298 zwemmers om tegelijkertijd in het water te springen, en liefst zoveel mogelijk water te laten opspatten. Want dat moet bij bommetje. Dat er zoveel zwemmers aan mee deden, was goed voor een nieuw wereldrecord. De zwemmers deden 66 bommetjes meer dan het vorige record.