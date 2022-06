400 mensen protesteren in Gent tegen LGBTQIA+ geweld

De actie vindt daarom plaats dicht tegen de herinnering van de Stonewall-rellen van 53 jaar geleden in New York. “Het is eigenlijk de oorsprong van de hele Pride beweging. Het was de eerste keer dat er openlijk verzet was tegen de discriminatie en onderdrukking die LGBTQIA+ mensen ondervonden en nog steeds ondervinden”, zegt Orlando. “Toen was de boodschap heel duidelijk dat we discriminatie en geweld niet meer zouden aanvaarden. Het ging over rechten afdwingen op een manier die zeer politiek is. Dat deden ze door op straat te komen en een beweging uit te bouwen. Dat doen wij vandaag opnieuw.”

In het licht van de aanslag tegen de LGBTQ-gemeenschap in Oslo dit weekend willen ze blijven de aandacht vestigen op het geweld dat tegen hun gemeenschap wordt gepleegd. Volgens Orlando moet ook de voedingsbodem van die haat en discriminatie aangepakt worden. “Het is iets wat onderschat wordt in de publieke opinie en door de politici. Wij denken dat er een basis is voor dat soort geweldpleging of discriminatie. Dat gaat niet alleen over haat en discriminatie tegen LGBTQ-mensen, maar ook over racisme, xenofobie en seksime. We denken dat die heel diepgeworteld zijn in een soort van angstgevoel dat samengaat met een druk op de welvaart van mensen, armoede, werkloosheid en noem maar op.”