70.000 bezoekers voor stadsfestival Genk on Stage: "mix van lokale en bekende artiesten is ideale cocktail" 

De eerste avond was al meteen een schot in de roos, met 20.000 bezoekers en een bomvol stadsplein voor het optreden van Bart Peeters. Over de drie dagen zijn het uiteindelijk 70.000 bezoekers geworden.

"We hebben dit jaar meer ingezet op wat kleinere podia verspreid doorheen de stad, aangevuld met twee grote podia", zo begint burgemeester Wim Dries. "Op die kleinere podia was er veel gezelligheid, en bij de grote podia ontplofte soms de massa bij grote namen als Bart Peeters, de Goeie Jongens of Grandmaster Flash."

We hoorden ook tevreden reacties bij de bezoekers, onder meer over al het lokale talent dat kansen kreeg, zo gaat Dries verder. "40 van de 120 groepen kwamen van Genk, 70 procent van de groepen zijn van Limburg en dan hoor je van de bezoekers toch reacties als: knap dat die lokale mensen kansen krijgen."