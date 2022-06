Vlaamse militair die meevecht in Oekraïne heeft geen spijt: "Ik weet dat ik vervolgd zal worden, maar dit is belangrijk"

Ook twee militairen van het Belgische leger vertrokken. Eén van hen had Defensie ingelicht over zijn vertrek. De andere, Ward, niet. “Ik was van plan om hen in te lichten”, vertelt Ward aan VRT NWS. “Maar mijn ontslag was nooit op tijd in orde geweest. Ik ben er echt niet trots op dat ik nu een deserteur ben. Ik zal zonder problemen de prijs betalen als ik terugkeer.”

Militairen in dienst mogen zich niet op eigen houtje aansluiten bij een ander leger. Ward deed het toch, zo verontrust was hij over de Russische inval in Oekraïne. “Wat hier gebeurt, is vooral voor Europa van groot belang. Als Oekraïne niet standhoudt, denk ik dat we decennialang spanningen zullen kennen in Europa. Misschien wel oorlogen.” Hij kijkt dan vooral naar problemen die kunnen ontstaan voor Finland en Zweden, nu nog geen lid van het militaire bondgenootschap NAVO, maar hun aanvraag is wel ingediend.