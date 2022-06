Buurtbewoners betrappen en overmeesteren inbrekers na achtervolging in Herentals

Vrijdagavond om 18u30 merkten de buurtbewoners van Krakelaarsveld in Herentals de twee inbrekers op in een andere woning. Ze belden de politie, maar besloten ook om zelf actie te ondernemen. Nadat ze aan de deur aanbelden en niemand opendeed, gingen ze de tuin in. Toen ze de inbrekers betrapten, zetten de verdachten het op een lopen. Na een achtervolging konden de buurtbewoners de inbrekers tegenhouden.

De politie kwam ter plaatse en arresteerde de twee verdachten. Tijdens de achtervolging had een van de inbrekers werktuigen weggegooid, die nu in beslag zijn genomen. Via het buurtinformatienetwerk probeert de politie om meer informatie te krijgen en te onderzoeken of de verdachten nog op andere plaatsen hebben ingebroken.

De verdachten, een met Franse en een met Belgische nationaliteit, zijn intussen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Mechelen en zijn aangehouden. De lokale politie Neteland voert het onderzoek.