Chinese naakthond Mr. Happy Face is de lelijkste hond ter wereld: "Hij verdient het om geliefd te zijn"

Petaluma, een stad aan de westkust van Californië, is al tientallen jaren het toneel van een wel heel bijzondere wedstrijd. De winnaar mag zichzelf een jaar lang de lelijkste hond ter wereld noemen. De voorbije twee jaar kon de verkiezing vanwege corona niet doorgaan, maar dit jaar tekenden opnieuw acht honden en hun baasjes present.

Winnaar is Mr. Happy Face, een 17-jarige Chinese gekuifde naakthond. Hij werd tijdens de coronapandemie geadopteerd door Jeneda Benally, een 41-jarige muzikante uit Arizona. "Ik had tijdens de pandemie de wens om een baby te krijgen. Aangezien zwanger worden een mirakel van God geweest zou zijn, koos ik ervoor om een hond te adopteren", vertelde ze bij de voorstelling van Mr. Happy Face.

Op zoek naar viervoetig gezelschap klopte ze aan bij een asiel en hoorde er over een oude hond met gezondheidsproblemen, waarbij mogelijk sprake was van inteelt omdat hij zo lelijk was. "Het personeel probeerde me voor te bereiden op wat ik zou zien", zegt Benally. "Ik zag een dier dat inderdaad oud was, nood had aan een tweede kans en het verdiende om geliefd te zijn."