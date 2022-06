Cultureel Centrum De Borre in Bierbeek viert 40e verjaardag

Bierbeek mag volgens Cultuurschepen Cil Cuypers (Vooruit) trots zijn op zijn Cultuur centrum, dat met een aanbod aan toneel, muziek, dans, tentoonstellingen, kunstroutes, lezingen en opleidingen een regionale uitstraling heeft. Na de bouw van ruimtes voor bibliotheek en sportzaal groeide De Borre uit tot een echt vrijetijdscentrum. In 2017 werd in het centrum een mobiele telescopische tribune geïnstalleerd, die het zitcomfort behoorlijk verhoogt.



Typerend voor De Borre zijn volgens Cuypers ook de uiteenlopende samenwerkingen met andere spelers. Zo is er bijvoorbeeld een inclusieve samenwerking met de zorginstellingen Sint-Kamillus en Ave Regina. Er wordt ook samengewerkt met de Waalse buurgemeente Beauvechain, zoals met Het Grensgeval, een reeks zomerconcerten die ook over de taalgrens te zien zijn. En onder leiding van Bierbeeks regisseur Jan Matthijs, van de VRT-reeks In Vlaamse Velden, werd in 2017 met ‘Bericht aan de bevolking’ in de omgeving van De Borre een gelijkaardig, levensecht theaterstuk opgevoerd.