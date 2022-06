Eén vraag domineert op de G7-top: hoe kunnen westerse democratieën vuist maken tegen Poetins imperialisme?

De oorlog in Oekraïne en de impact ervan op de rest van de wereld, dat wordt het belangrijkste gespreksonderwerp voor de leiders van de 7 rijkste en democratische industrielanden en de Europese Unie, de zogenoemde G7. Die top start vandaag in Beieren in Duitsland. Het doel: eenheid tonen in de aanpak van het imperialisme van Russisch president Poetin.