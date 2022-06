Filip Demuynck uit Wevelgem verbreekt wereldrecord tapijtenstapelen

Filip Demuynck, bestuurder van Tapijten Demuynck in Wevelgem, slaagt er opnieuw in het wereldrecord tapijtstapelen te breken. Gisteren stapelde hij meer dan zes uur, samen met vrijwilligers, om het record van vorig jaar te verbreken. Vorig jaar stapelde het team van Filip 367 tapijten. Dit jaar waren het er 501. De stapel weegt zo’n 6000 kg en heeft een oppervlakte van 2500 vierkante meter.

Vorig jaar moest Filip noodgedwongen stoppen bij 367 tapijten doordat de toren instabiel werd. Dit jaar wilden ze dat vermijden. "Vorig jaar rolden we de tapijten open aan één kant. Dit jaar zijn we van techniek veranderd en wisselden we af. We hebben goed opgelet en bijgestuurd waar nodig. Ook hebben we samengewerkt met Duma Rent uit Kortrijk. Zij hielpen ons met de juiste hoogtewerkers om een stabiele toren te bouwen”" vertelt Filip.