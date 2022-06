Amnesty International op internationale dag tegen foltering: "Nachtmerrie voor Djalali duurt voort"

In België gaat het om Asadollah Asadi, een voormalige Iraanse diplomaat, die een gevangenisstraf uitzit voor zijn rol in een verijdelde bomaanslag in Frankrijk in 2018. De tweede ambtenaar is Hamid Nouri, een voormalige gevangenismedewerker, die in Zweden terechtstaat voor mogelijke betrokkenheid bij de bloedbaden in de Iraanse gevangenissen in 1988.

"Op 14 juli wordt in Zweden de uitspraak verwacht in de zaak van Nouri. Het is mogelijk dat Iran rond die tijd de executie zal laten plaatsvinden. Dit wordt weer een erg bang moment voor Djalali", vreest De Graeve.

Eerder deze maand herhaalde premier Alexander De Croo (Open VLD) de bezorgdheid namens België: "Ons land hoopt nog steeds dat dr. Djalali niet wordt geëxecuteerd en België zet zich daarvoor volop in, samen met anderen." Meer dan 13.000 landgenoten tekenden ondertussen de online petitie die oproept om Djalali vrij te laten.