Wereldleiders lachen met Russische president Poetin tijdens fotomoment: "We moeten onze borstspieren laten zien"

De naam van Vladimir Poetin zal dit weekend dus veelvuldig over de tongen zijn gegaan. Dat was ook te merken tijdens de smalltalk tussen de wereldleiders, toen cameralui en fotografen even de gelegenheid kregen om hen even te fotograferen en te filmen als ze rond een tafel zaten.

De Britse premier Boris Johnson zette meteen de schertsende toon, toen hij aan de tafel plaatsnam. “Jasjes aan, jasjes uit?”, vroeg Johnson zich luidop af. “Zullen we onze kleren uittrekken?”, ging hij verder. Want, zo verklaarde hij zich nader, “we moeten laten zien dat we stoerder zijn dan Poetin.”