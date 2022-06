VS pleit voor eenheid bij start van G7-top, president Biden: "We moeten samenblijven, Poetin mag hier niet mee wegkomen"

Die eenheid werd de voorbije maanden al meermaals in de verf gezet: denk maar aan de wapenleveringen aan Oekraïne en de sancties tegen Rusland. "Maar de vraag is natuurlijk hoe lang de G7 dat kan volhouden", zegt VRT NWS-journalist Tom Van de Weghe die erbij is in Garmisch-Partenkirchen, waar de top plaatsvindt.

"De Britten en de Amerikanen hebben hier onder meer een voorstel op tafel gelegd om een verbod in te voeren op Russisch goud, maar Charles Michel (de voorzitter van de Europese Raad) houdt daarbij de boot nog wat af om te voorkomen dat Europa zichzelf daarmee in de voet zou schieten", aldus Van de Weghe in "Het journaal".