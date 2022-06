"Ze is prachtig": zo goed als volledig bewaarde lichaam van mammoetjong ontdekt in Canada

Mijnwerkers in de goudvelden van Klondike, in het Canadese territorium Yukon, deden op dinsdag 21 juni een opmerkelijke vondst. Een van de arbeiders haalde er zijn oversten bij toen hij bij graafwerken in de permafrost op iets stootte. Het bleek te gaan om een zo goed als volledig gemummificeerd lichaam van het jong van een wolharige mammoet.

De ontdekking werd gedaan bij Eureka Creek, op het grondgebied van de Tr'ondëk Hwëch'in First Nation, de oorspronkelijke inheemse bevolking in Yukon. Vertegenwoordigers van de Tr'ondëk Hwëch'in noemden het jong Nun cho ga. Dat betekent "grote dierenbaby" in de taal die door de inheemse bevolking gesproken wordt.

Vondsten van dieren uit de ijstijd zijn niet ongewoon in Yukon, maar gemummificeerde dieren waar zowel huid en haar bewaard zijn, zijn zeldzaam. Zowel de Tr'ondëk Hwëch'in als de regering van Yukon spreken dan ook van een historische wetenschappelijke vondst. Nun cho ga is de meest intacte gemummificeerde mammoet die in Noord-Amerika teruggevonden is.