Herdenking voor meisje dat stierf bij spoorongeval in Geraardsbergen

Het meisje van 18 overleed vlak bij het station van Schendelbeke, bij Geraardsbergen. De jonge vrouw negeerde de gesloten slagbomen en stak de sporen over. Ze had de trein niet zien aankomen en werd aangereden. Ze overleefde het ongeval niet.

Tijdens de herdenking vertellen haar mama, zus, familie en beste vriendin over de jonge studente. Ze was op weg naar school om haar eindwerk voor te stellen toen ze om het leven kwam. "We oefenden ’s avonds nog haar presentatie in", vertelt haar mama. "Ze moest tien minuten praten en ze slaagde erin haar werk op acht minuten te presenteren. Rond 22 uur is ze me nog een woordenboek komen vragen en dan ben ik gaan slapen. ’s Ochtends hebben we afscheid genomen, maar ik had nooit durven denken dat het de laatste maal zou zijn dat ik haar glimlach zou zien." Het gezin woonde nog maar een maand in Geraardsbergen.