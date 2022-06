Het koninklijk paleis in Brussel zet vandaag de deuren open voor 4.000 lopers. Dat gebeurt in het kader van de Urban Trail, een populaire loopwedstrijd langs bijzondere locaties in het hart van de hoofdstad. De koning en de koningin gaven persoonlijk hun akkoord om het Paleis in het parcours op te nemen. Bekijk hierboven de reportage.