Kersvers Belgisch kampioene wielrennen Kim de Baat vanavond gehuldigd op Bierfeesten in thuisstad Oudenaarde

De Bierfeesten in Oudenaarde zijn dit jaar trouwens een schot in de roos. Er kwam zo veel volk op af dat er voor een extra parking gezorgd moest worden. Vrijdag mocht de populaire band #LikeMe de Bierfeesten in Oudenaarde aftrappen. En dat zorgde meteen voor een massale opkomst op de Markt. Daarna betraden Cleymans & Van Geel, Soulsister en Kobe Ilsen & Victor Verhulst het podium. Er zakte zo veel toeschouwers naar de Markt af, dat het stadsbestuur besliste om zaterdag een extra parking te openen.

Er kwam opnieuw veel volk langs voor de optredens van De Mens en niemand minder dan de kersverse ereburger van Beveren Jean-Marie Pfaff. Flip Kowlier moest op het laatste moment afhaken omdat hij zijn pols heeft gebroken. Organisator Peter Decordier kwam met Buscemi als vervanger. “Het was niet eenvoudig om om 13 uur iemand te vinden voor dezelfde avond” zegt hij. “Eind juni is een van de drukste dagen op gebied van optredens overal te lande. De feesten zelf waren de beste ooit. Veel sfeer en gezelligheid, veel mensen. Iedereen had er duidelijk zin in. De foodtrucs, straatanimatie, de verschillende pleinen werkten. Mensen wandelden rond in de stad en dat was de bedoeling.”

De horeca beleefde ook een topweekend. Alle terrassen rond de Markt zaten vol. De brouwer moest zaterdagnacht zelfs 3 keer drank komen bij leveren.

Luc Steeno en Steve Tielens sluiten zondag de Bierfeesten in Oudenaarde af.