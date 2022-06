Man schiet vrouw neer in Berlare, slachtoffer sterft later in ziekenhuis

In de buurt van Berlare is gisteravond een schietincident geweest, bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Daarbij heeft een man van 31 jaar een vrouw van 34 jaar neergeschoten. De vrouw overleed later in het ziekenhuis.

De verdachte heeft zich daarna zelf aangegeven bij de politie en is opgepakt. Hij moet morgen voor de onderzoeksrechter verschijnen. Die zal beslissen of hij aangehouden wordt. Later vandaag wordt op het lichaam van de vrouw een autopsie uitgevoerd.

Waarom de man de vrouw heeft doodgeschoten, is nog niet duidelijk. Politie en gerecht onderzoeken nog het motief. Er waren geen getuigen van het schietincident. Het is ook nog onduidelijk of de man en vrouw in Berlare woonden. Ook waar de vrouw precies is neergeschoten, wordt nog onderzocht. Mogelijk heeft de verdachte de vrouw na het schot nog vervoerd.