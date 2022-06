Man zwaargewond bij woningbrand in Zwevegem

Rond 23.40 uur liep de melding van de brand in de Beekstraat in Zwevegem bij de brandweer binnen. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al uit het dak. Ze probeerden een binnenaanval uit te voeren maar dat mislukte door de grote hitte. Een agente buiten dienst van de politiezone Vlas woont in de buurt en passeerde nog voor andere hulpdiensten er waren aan de woning. Ze zag het dak van de woning in brand staan en ging binnen door de openstaande voordeur. De zoon des huizes lag beneden aan de trap, bewusteloos. Ze trok hem naar buiten omdat de vlammen en de rook op enkele meters van hen verwijderd waren en startte een hartmassage. Die had een positief resultaat. Het lichaam van de zoon was wel volledig in roet en zijn rug zwaar verbrand. Daarna arriveerden de brandweer en de andere hulpdiensten om de zorgen toe te dienen. Het slachtoffer kon na de eerste zorgen naar het brandwondencentrum van het UZ in Gent overgebracht worden.



De brandweer schakelde over op een buitenaanval en riep extra versterking van een autopomp en een tankwagen in om de watervoorziening te kunnen garanderen. Uiteindelijk slaagden ze er toch in de benedenverdieping van brandschade te vrijwaren. De bovenverdieping is volledig vernield. Het was precies boven dat de zoon des huizes, een alleenstaande veertiger, sliep. Mogelijk werd hij nog gewekt door de rookmelders. Hij probeerde wellicht nog te vluchten voor het vuur en de hitte maar raakte niet meer buiten. Zijn bejaarde 77-jarige moeder sliep beneden en kon zich wel tijdig in veiligheid brengen. Ze liep naar buiten en ging bij buren om hulp roepen. Ze verkeerde in shock en kreeg opvang bij de buren. Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. Een branddeskundige zal die in opdracht van het parket onderzoeken.