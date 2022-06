Meer heide en landduinen in Wild- en Wandelpark Molenheide in Houthalen-Helchteren

De gemeente is zich bewust van die natuurwaarde, zegt schepen van milieu Muhammet Oktay (Vooruit-Groen-Plus): "Dankzij de middelen van Europa kunnen we nu de juiste investeringen doen. In verschillende fases zal er de komende jaren werk gemaakt worden van meer heide en landduinen, maar er is ook aandacht voor meer vennen, de omvorming van naaldhout naar gemengde bossen en exotenbestrijding.” In een eerste fase gaat het om het herstel van de heide en landduinen die al aanwezig zijn. De werken daarvoor starten dit najaar.