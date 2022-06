Motorrijder van 57 sterft bij verkeersongeval in Eernegem

Rond 10 uur vanmorgen raakte een motorrijder van 57 jaar betrokken bij een verkeersongeval in Eernegem. De man uit de Haan reed in de Achterstraat, in het centrum van Eernegem, en was op weg naar een motorbijeenkomst in de buurt. Op het kruispunt met de Leliestraat kwam hij zwaar ten val, toen een vrouw van 60 uit Ichtegem de voorrangsregels niet naleefde. Het was meteen duidelijk dat de man er erg aan toe was.

De hulpdiensten dienden ter plaatse de eerste zorgen toe. Daarna hebben ze het slachtoffer naar het AZ Sint-Jan in Brugge gebracht, maar daar is de man dan even later overleden.

De politie Kouter heeft de nodige vaststellingen gedaan op de plek van het ongeval. Het Brugse parket werd ook verwittigd, maar er werd geen deskundige ter plaatse gestuurd, omdat de omstandigheden van het ongeval duidelijk waren.