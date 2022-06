Oekraïense hoofdstad Kiev opgeschrikt door vier explosies

De ontploffingen vonden plaats rond 5.30 uur, een half uur nadat de luchtafweersirenes waren afgegaan. Journalisten van het Franse agentschap AFP die ter plaatse zijn, konden vaststellen dat er brand uitgebroken is in een appartementsgebouw. Informatie over mogelijke slachtoffers is er voorlopig niet.

Op zijn Telegram-kanaal spreekt burgemeester Vitali Klitsjko van "verschillende explosies in de wijk Shevchenkivsky". Dat is een historisch district in het centrum van Kiev met veel restaurants, universiteiten en cultuurinstellingen."Ambulances en reddingswerkers zijn ter plaatse. In twee gebouwen zijn er reddingsacties aan de gang", aldus Klitsjko.

Wat de explosies veroorzaakte is niet bekend. Begin april trokken de Russische troepen zich terug uit de omgeving van de hoofdstad. Toch blijft Kiev met regelmaat getroffen worden door Russische raketten. De laatste keer was drie weken geleden, toen werd een fabriek geraakt in de buitenwijken van Kiev.