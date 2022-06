Drie gewonden door op hol geslagen paard in Oostduinkerke: voorbijganger stak vingers in neus van paard

Op dat moment waren er veel hulpdiensten aanwezig die onmiddellijk ingrepen. “Enkele brandweermannen die in burger aanwezig waren tijdens de feesten sprongen onmiddellijk recht en konden het dier in bedwang houden”, zegt majoor Kristof Dorné van brandweerpost Koksijde, die ook aanwezig was.

Burgemeester Marc Vanden Bussche (Open VLD) is niet te spreken over het incident. “Gelukkig is dit al bij al goed afgelopen. Maar het is jammer dat zoiets een schaduw werpt op een topeditie van de garnaalfeesten. En we willen bij het begin van de zomer ook nog eens de puntjes op de i zetten. Volgende week is een overleg gepland met de garnaalvissers om dit incident te bespreken en voorvallen in de toekomst te voorkomen. Al blijft het in dit geval natuurlijk de verantwoordelijkheid van de betrokken toerist.”