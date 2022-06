Brusselse Open VLD trekt naar de kiezer als open.brussels, kopstuk Els Ampe "stomverbaasd" over naamsverandering 

Vlaams Parlementslid Els Ampe, die verkozen is op de Brusselse Open VLD-lijst, reageert verbolgen. De naamsverandering is tijdens het congres niet ter stemming voorgelegd aan de leden, zegt ze. "Ik ben stomverbaasd. Waar is de ledendemocratie?" Ampe benadrukt dat ze in 2024 opnieuw kandidaat is.