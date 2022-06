Politie Koksijde betrapt op enkele uren tijd jong en oud: bejaarde dieven en jonge vandalen

De politie Westkust kreeg gistermiddag een melding vanuit de Strandlaan in Koksijde. Volgens een bewakingsagent zou een bejaard koppel er namaakjuwelen stelen. Toen de man van 81 en de vrouw van 79 de kassa passeerden, werden ze tegengehouden. De bewakingsagent vond de juwelen en een pak druiven in de zak van de man. Eerst ontkende het koppel de feiten, maar later wilden ze toch voor de gestolen goederen betalen.

Omstreeks één uur ’s nachts kreeg de politie opnieuw een melding, deze keer ging het om jongeren. Twee jongens en twee meisjes waren het raam van een bushokje in Oostduinkerke kapot aan het trappen. De politie vond drie jongeren terug in een zijstraat verderop. De jongeren ontkenden alles, maar werden herkend door de melder. Het ging om twee jongens van 18 en 19 uit Middelkerke en een meisje van 19 uit Nieuwpoort. Ze vernielden het raam van het bushokje volledig en een aangrenzende steunpaal. De politie stelde een pv op.