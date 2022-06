Turkse politie legt manifestatie voor holebirechten hardhandig stil in Istanboel, meer dan 150 mensen gearresteerd

In de Turkse miljoenenstad Istanboel heeft de politie meer dan 150 mensen gearresteerd tijdens een manifestatie voor LQBTQ+-rechten. De "Pride Parade" in Istanboel is sinds 2015 verboden, maar toch zakten honderden demonstranten af naar het Taksimplein voor de optocht. De politie was massaal aanwezig en legde de manifestatie hardhandig stil nog voor ze goed en wel begonnen was.