Nu debat over (versoepeling van) abortus opnieuw oplaait: zo staan CD&V en Vlaams Belang er anno 2022 tegenover

Is er vandaag wat CD&V betreft wel al een opening? "We hebben aangegeven dat er een expertencommissie moet komen die een multidisciplinair onderzoek voert om te kijken hoe je dat best doet", zegt CD&V-voorzitter Sammy Mahdi in "De zevende dag". "Ik heb partijen horen zeggen dat de bedenktijd die vandaag op 6 dagen zit, verkort moet worden naar 48 uur. Maar een aantal abortusklinieken geven aan dat dat misschien niet het beste is om te doen."

"Wat ik vooral vraag is om daar op een serieuze manier mee om te gaan. Ik maak me ook ernstige zorgen als ik zie wat in de Verenigde Staten gebeurt, een aantal van de verworvenheden zijn niet definitief en op dat vlak moet je blijven strijden voor een aantal rechten ten aanzien van vrouwen die effectief overgaan tot abortus. Ik denk dat je daar een aantal beschermingsmaatregelen in moet passen, maar liefst niet door politieke spelletjes te spelen. Laten we dit op een serieuze manier aanpakken. Vandaar de vraag van onze partij om een expertencommissie samen te roepen."