Vandalisme op begraafplaats Peutie: kraaien of vandalen?

Op de begraafplaats in Peutie lijkt het alsof een wervelwind is te keer gegaan. Tientallen bloemen, bloembakken en bloempotten liggen schots en scheef op de grond. Buurtbewoners spreken op sociale media over vandalen maar ook over grote zwarte vogels. Mogelijk gaat het om kraaien. Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) staat voor een raadsel en roept getuigen op om contact op te nemen met de politie.