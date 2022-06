Veel deelnemers aan 120ste paardenprocessie in Opwijk

David woont nog pas in Opwijk en is samen met zijn kinderen erg enthousiast. "Het is echt mooi, zoveel paarden, we zijn onder de indruk". Een processie als de paardenprocessie vraag ook veel figuranten. Daar was in deze al twee maal uitgestelde stoet geen gebrek aan. Het is een evenement dat duidelijk erg leeft in Opwijk, bij jong en oud.