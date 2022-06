Vlaamse regering trekt 20 miljoen meer uit voor extra plaatsen in buitengewoon onderwijs: ook in jouw gemeente?

Daarnaast wordt nog eens twee keer 5 miljoen uitgetrokken, voor bestaande scholen voor buitengewoon onderwijs: 5 miljoen om volgend schooljaar al extra plaatsen te creëren door bijvoorbeeld tijdelijk klaslokalen te huren en 5 miljoen voor extra personeel voor volgend schooljaar.

“We zetten alle zeilen bij voor meer plaatsen in het buitengewoon onderwijs. Ik besef zeer goed dat we niet alle noden meteen zullen kunnen lenigen, maar we trekken de budgetten fors op en we zetten zowel in op korte als op langere termijn”, zegt minister Weyts hierover.