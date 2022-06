WHO: "Apenpokken geen noodsituatie van internationaal belang"

De apenpokken zijn verwant aan de pokken, die wereldwijd elk jaar miljoenen slachtoffers eisten voor ze in 1980 werden uitgeroeid. De apenpokken zijn echter veel minder ernstig en de meeste mensen herstellen binnen drie tot vier weken.



Het virus wordt overgedragen via nauwe contacten. Tot nu worden vooral mannen getroffen die seks hebben met andere mannen, experts benadrukken dat iedereen het virus kan oplopen. De eerste symptomen zijn hoge koorts, gezwollen lymfeklieren en waterpokkenachtige huiduitslag.



In ons land zijn tot nu toe 77 bevestigde gevallen van apenpokken geregistreerd en 1 mogelijk geval, zo maakte Sciensano woensdag nog bekend. Het gaat om 43 patiënten in Vlaanderen, 28 in Brussel en 7 in Wallonië. Alle patiënten zijn mannen, en de leeftijd varieert tussen 20 en 62 jaar.