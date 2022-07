Politie Mechelen-Willebroek betrapt bestuurder onder invloed van drugs met 121 flessen lachgas

De lokale politie heeft afgelopen weekend Wodca-controles gehouden op verschillende locaties in Mechelen en Willebroek. Dat zijn controles op alcohol en drugs in het verkeer. Tijdens een van die acties vond de politie maar liefst 121 flessen lachgas in de bestelwagen van een Nederlander. Hij was ook onder invloed van cannabis en had geen rijbewijs. Naast de vele flessen lachgas, had de bestuurder ook een grote som cash geld op zak, waarvan hij volgens de politie de herkomst niet kon verklaren. De flessen en het cash geld werden in beslag genomen.