Metershoge kunstwerken van openluchtexpo weggehaald door gemeentebestuur in Knokke-Heist: "Geen vergunning"

"We hebben de organisator er ettelijke keren op gewezen dat de beelden daar illegaal stonden", zegt toerismeschepen in Knokke-Heist Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen). "Hij is een aantal keer in gebreke gesteld, ook met de eigenaars van de gronden erbij, het Zwin en het Agentschap Natuur en Bos."