Amerika-expert na abortusvonnis: "De Verenigde Staten beginnen uit twee naties te bestaan"

"Met een goed politiek-inhoudelijk meningsverschil is natuurlijk niks mis", geeft hij toe in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Maar wat je de afgelopen jaren in toenemende mate gezien hebt, is dat de VS uit twee naties begint te bestaan. Je hebt het Trumpiaanse platteland, de conservatieve staten en dan het Bidenblauw in staten met grote steden als New York of Chicago. Die drijven steeds verder van elkaar af in tal van dossiers, zoals de wapenwetgeving of abortus."