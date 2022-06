Hooggerechtshof VS velt opnieuw controversieel arrest: verbod op religieuze activiteiten op school teruggedraaid

"In 1962 velde het Hooggerechtshof een arrest waarbij het verboden werd om gebeden te organiseren op openbare scholen", duidt correspondent in de VS Björn Soenens. "Maar de finesse van dat arrest is net dat er mág gebeden worden op school. Als dat privé blijft en niemand ertoe verplicht wordt, dan is er vrijheid van religie.

Het nieuwe arrest draaide ook rond de vraag of de coach anderen had verplicht of aangezet om mee te bidden -wat volgens sommige ouders van leerlingen het geval was. Maar het hof is eerder van oordeel dat de ontslagen coach zijn mening heeft moeten onderdrukken en zijn religie niet vrij heeft kunnen beleven. Dit is in elk geval een arrest waaruit blijkt dat het Hooggerechtshof de vrijheid van religie belangrijker vindt dan de scheiding tussen kerk en staat."