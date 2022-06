Amnesty International: "Litouwen houdt duizenden migranten vast in onmenselijke omstandigheden"

De organisatie bezocht twee centra en sprak er met 31 mensen. "Degenen die aankomen worden onmiddellijk in detentiecentra opgesloten", zegt Wies De Graeve van Amnesty International. "Een van die centra is een oude gevangenis. Die infrastructuur is nog altijd dezelfde met camera's, prikkeldraad en hoge muren. Er is ook nauwelijks beweegruimte." Het ander bezochte centrum is een oud voetbalveld, maar ook daar werden vergelijkbare problemen opgemerkt. "Het centrum is omheind, er zijn bewakers met honden en mensen worden vastgehouden in containers."