BEKIJK - Wolvin Noëlla heeft minstens zes nieuwe welpen

Op bovenstaande beelden van 17 juni zijn drie spelende wolvenwelpen te zien. Maar de onderzoekers hebben ook beelden van nog meer wolven, zes in het totaal. "We hebben met zekerheid zes verschillende exemplaren gezien", vertelt wolven expert Joachim Mergeay. "We zien dat aan de vacht en de tekening die we nu hebben. En we zien ook dat er minstens twee wijfjes bij zijn. We merken dat aan de manier waarop ze plassen. Als ze door hun benen hurken, dan zijn het wijfjes."

Het INBO en ANB willen niet alle beelden van de nieuwe welpen verspreiden omdat daarop duidelijk te zien is waar ze gemaakt zijn en ze willen ongewenste bezoekers uit de buurt van de wolvenroedel houden.