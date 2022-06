Belg Bas Smets mag omgeving van Notre-Dame in Parijs opnieuw inrichten: bekijk hier het ontwerp

Smets kreeg het nieuws vanochtend zelf te horen op een persconferentie in Parijs. Hij reageert heel enthousiast. De Notre-Dame bevindt zich op Île de la Cité, de bakermat van Parijs. "We zijn heel blij dat we ons mogen inschrijven in zo'n grote en belangrijke geschiedenis", zegt Smets. "Om hier een klein stukje aan te mogen bijdragen, is een heel bijzonder moment. We zijn tevreden, maar tegelijkertijd word ik er ook stil van."