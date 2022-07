Belgisch kampioen wielrennen Tim Merlier uit Wortegem-Petegem heeft zijn overwinning goed gevierd: "Het was een korte nacht"

Iedereen in Wortegem-Petegem zat te wachten op de kampioen, toen hij aankwam is het feest dan ook echt losgebroken. "Mijn ouders waren superblij, de supporters waren blij en ik ook. Mijn speech was kort, want ik kan het allemaal niet zo goed uitleggen. Na enkele pintjes lukt het wel beter, maar ik blijf er rustig bij. Het was een korte nacht, want rond 3 uur was ik thuis, en vanmorgen vroeg om half 7 was ik al wakker."