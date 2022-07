Bijeninstituut op zoek naar Aziatische hoornaars in Sterrebeek, Leuven, Herent, Asse en Weerde

Het Vlaams Bijeninstituut wil kost wat kost vermijden dat de Aziatische Hoornaar zich hier definitief vestigt. "Het gaat om een invasieve exoot die uit Frankrijk naar hier is gekomen", zegt Kevin Verbeek hoofd bestrijding Aziatische hoornaar van het Vlaams Bijeninstituut. "In Frankrijk en Spanje hebben we gezien hoe ze massaal en heel snel bijenkasten leegroven. Dat moeten we echt voorkomen. Mensen moeten meteen melding doen al ze zo'n Aziatische hoornaar gezien hebben. Ze lijken op groot uitgevallen wespen, maar zijn donkerder. Dat melden kan via onze website. Opgelet: er bestaan ook Europese hoornaars, die zijn nog groter, maar kunnen minder kwaad."