Boer zoekt hulp: vrijwilligers gezocht voor op het landgoed van de abdij van Herkenrode

Boer Pieter Coopmans heeft genoeg werk op de erfgoedsite: “Het is een erfgoedlandschap waar vroeger meerdere boeren actief waren. Nu doe ik dit werk al achttien jaar alleen. En soms vroegen mensen me zelf of ze mochten helpen in de boomgaard of bij de dieren. Dat kan want soms is het alle hens aan dek, vorige zomer stond het water te hoog en moesten plots alle dieren geëvacueerd worden.”

Het werk dat je voor de kiezen krijgt, is erg gevarieerd, vertelt Pieter: “Dat is een beetje de boerenstiel. Hier werken we met planten, met dieren, soms moet je met machines kunnen werken. Er is het park, er zijn weilanden. Die veelzijdigheid hoort er een beetje bij. Maar het is altijd buiten en ik hoor toch van iedereen dat ze het hier prachtig vinden.”