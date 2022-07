Boseigenaars uit het Waasland krijgen financiële hulp om hun dode bossen heraan te planten

Volgens coördinator Sylvie Mussche van Bosgroep Oost-Vlaanderen is het belangrijk om verschillende boomsoorten te planten en om de eigenaars daarvan te overtuigen. "Een volledig nieuw bos aanplanten met verschillende boomsoorten is duur en daarom gaan wij elke boseigenaar persoonlijk contacteren en met hen kijken hoe we kunnen helpen. Dat gaat ook om financiële ondersteuning, want opruimen en heraanplanten kost geld. Er komt een informatievergadering met alle eigenaars. De eigenaars kennen we en we gaan die allemaal persoonlijk aanschrijven".