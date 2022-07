Asbest belandt in omliggende tuinen bij woningbrand in Ternat

In de Esdoornstraat in Sint-Katherina -Lombeek, bij Ternat, is afgelopen nacht de achterbouw van een woning uitgebrand. De brandweer kon de woning zelf vrijwaren. Bij de brand is wel asbest vrijgekomen en in de omliggende tuinen beland.

Jurgen Thiebaut, de milieuambtenaar van Ternat heeft de tuinen vanmorgen onderzocht, samen met een bodemsaneringsdeskundige. "We hebben een perimeter ingesteld voor de tuinen die in meer of mindere mate vervuild zijn met asbest. Het gaat om een tiental tuinen, vlakbij de plaats van de brand in de Dennenstraat, de Rodestraat en een gedeelte van de Muilemlaan. Maar we hebben geluk gehad want er stond afgelopen nacht weinig wind. Daardoor is de straal van de asbestvervuiling beperkt gebleven", aldus Thiebaut.