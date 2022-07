Brusselse brandweer komt 19 keer tussenbeide voor branden met elektrische voertuigen

In de hoop het risico op branden met elektrische voertuigen in ondergrondse parkings te verminderen, voert de brandweer intussen gesprekken met de autoriteiten - op gewestelijk of federaal niveau - om een wet op te stellen voor de veiligheid in ondergrondse parkings.

Zo wil de brandweer onder meer dat er geen snelladers worden voorzien, dat elektrische wagens niet lager dan niveau -1 geparkeerd staan en dat er rookmelders en sproeiers moeten voorzien worden. “We zijn ons er ook van bewust dat de technologie evolueert, batterijen zullen hopelijk ook verbeteren,” zegt Derieuw nog.